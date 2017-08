A 25 de maio de 1967, os escoceses do Celtic conquistaram a Taça dos Clubes Campeões Europeus, batendo o poderoso Inter de Milão, por 2-1, com a particularidade de a final ter sido disputada em Portugal, no Estádio Nacional. Por isso mesmo a equipa vencedora, orientada por Jock Stein, ficou conhecida pelos Lisbon Lions. E ainda hoje, para recordar a data, há romarias de adeptos ao Jamor... afinal este foi o único título europeu conquistado pelo clube sediado em Glasgow. "Uma das mais belas tardes do Jamor: o "duche escocês" apagou o Inter... Um jacto que durou 90 minutos e deslumbrou milhões de espectadores", podia ler-se na primeira página do DN, ilustrada com uma fotografia do capitão de equipa dos escoceses a erguer a taça perante uma multidão. No texto lá dentro era assinalado que os jogadores do Celtic levaram consigo pedaços de relva do Estádio Nacional.

Partilhar