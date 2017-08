Pub

O "Franklin" ganhou força na quarta-feira, evoluindo de tempestade tropical para um furacão de categoria 1

O "Franklin", o primeiro furacão da atual temporada no Atlântico, tocou hoje terra na costa leste do México, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O furacão alcançou o litoral a cerca de 130 quilómetros a sudeste de Tuxpan, no estado mexicano de Veracruz, às primeiras horas de hoje, com ventos sustentados de até 136 km/h.

O "Franklin" ganhou força na quarta-feira, evoluindo de tempestade tropical para um furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (em que o máximo é 5).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Uma tempestade tropical torna-se num furacão quando os ventos sustentados chegam a 119 km/h na escala de intensidade Saffir-Simpson.

A primeira tempestade tropical de 2017 foi a "Arlene", que se formou em abril, mais de um mês antes do início da temporada.

A Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos prevê uma temporada de furações no Atlântico "acima do normal", com a formação de 11 a 17 tempestades tropicais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.