Localidade fica na Carolina do Sul. Não se trata de um "ato de terrorismo", nem de um "crime de ódio", afirmou o autarca local

Um funcionário de um restaurante em Charleston, na Carolina do Sul, EUA, disparou sobre uma pessoa e fez ainda reféns no seu local de trabalho, diz a Associated Press.

De acordo com a CNN, o Presidente da Câmara de Charleston, John Tecklenburg, afirmou que "não é um ato de terrorismo, nem um crime de ódio".

A zona é muito popular entre turistas e não se sabe quantas pessoas foram feitas reféns. Testemunhas viram um homem sair da cozinha do restaurante e ordenar aos clientes que saíssem, explica a AP.

As autoridades estão a pedir às pessoas para evitar a área e equipas de operações especiais e da brigada de explosivos foram chamadas ao local.

O incidente ocorre apenas a alguns quarteirões da igreja Emanuel AME, onde, há dois anos, Dylann Roof, que foi condenado à morte, matou nove negros.

Em atualização