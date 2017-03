Pub

Fonte citada pelo Le Monde avança que o candidato presidencial fará uma declaração ao final da manhã

O candidato presidencial francês François Fillon adiou hoje uma visita à Feira de Agricultura de Paris, sem prestar qualquer justificação para o cancelamento da ação de campanha.

Os assessores de Fillon referiram à France Presse que será anunciada em breve uma nova data para a visita.

Entretanto, o jornal de Le Monde, que cita um membro da campanha do candidato da direita francesa, indica que Fillon vai prestar declarações por volta das 12:00 (11:00 em Lisboa).

O conservador François Fillon é suspeito de desvio de fundos públicos por ter alegadamente criado empregos fictícios para a mulher e os dois filhos.

Ao início da manhã desta quarta-feira, um jornalista do site Mediapart tinha revelado no Twitter que ???????Penelope Fillon, a mulher de François Fillon, teria sido detida para interrogatório. No entanto, escreveu horas depois que a informação não tinha sido confirmada por fonte policial.