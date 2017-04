Pub

Candidado d'Os Republicanos às presidenciais francesas de 23 de abril foi atingido com farinha à chegada de um comício em Estrasburgo.

François Fillon, candidado de direita às presidenciais francesas, ficou coberto de farinha quando chegava a um comício com apoiantes, em Estrasburgo, onde já em dezembro o ex-primeiro-ministro Manuel Valls tinha sido também enfarinhado.

O candidato estava a chegar e cumprimentava a multidão no Parque de Exposições de Estrasburgo quando um jovem, com uma T-shirt onde se lia "Os jovens com Fillon", lhe lançou farinha para a cara, deixando-o totalmente branco. As imagens foram captadas pela estação de televisão BFMTV.

Fillon reagiu ao incidente, com humor, no início do comício: "Espero que pelo menos a farinha seja francesa", terá dito, segundo indicou a jornalista do Journal du Dimanche, Christine Olliver, no Twitter. E acrescentou: "Mas não vim a Estrasburgo falar de padarias."

O candidato d'Os Republicanos está em terceiro lugar nas sondagens para a primeira volta das presidenciais, a 23 de abril, atrás da favorita Marine Le Pen, da Frente Nacional, e do candidato centrista do En Marche!, Emmanuel Macron. Na segunda volta, prevista para 7 de maio, Macron vence Le Pen.