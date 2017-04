Pub

Entrevista a Serge Galam, investigador na Science Po e precursos da sócio-física, que construiu uma equação que mostra como a rejeição dos candidatos pode favorecer a líder da Frente Nacional.

Ainda não se sabe se Le Pen passa à segunda volta, mas caso passe, há uma possibilidade real de ganhar. Não tanto pelo apoio em massa à sua candidatura, mas porque, pela primeira vez, o seu possível adversário - seja Fillon, Macron ou Melénchon - gera quase tantos anti-corpos aos franceses como a líder da Frente Nacional. Quem defende a ideia é Serge Galam, investigador na Sciences Po e precursor da sócio-física, que construiu uma equação que mostra como a rejeição dos candidatos pode favorecer a líder da Frente Nacional.

Prevê que, pela primeira vez, a Frente Nacional possa ganhar a segunda volta e Marine Le Pen ser eleita presidente. Como é que chegou a esta conclusão?

Olhando para as sondagens e para o meu próprio modelo, ela não ganha as eleições e, portanto, não consegue superar o teto de vidro gerado pela frente republicana que se opõe de forma veemente à Frente Nacional. Mas o que é extraordinário nesta eleição é que, pela primeira vez, votar contra Marine Le Pen, ou seja, a favor do seu oponente, seja Macron, Fillon ou Melénchon, terá um custo ético e político mais difícil. Esta é a primeira vez que o candidato que se opõe à FN na segunda volta gera junto de parte dos eleitores uma verdadeira aversão. Assim, estamos numa situação paradoxal, já que os eleitores que não querem Le Pen também não querem qualquer dos seus principais opositores.

Isso gera um dilema para a segunda volta...

Exato. O que é mais difícil de aceitar? Deixar de votar num candidato que não queremos ou votar para impedir que Le Pen chegue ao po-der? É a minha constatação: os franceses vão dividir-se entre a repulsa por Le Pen e a aversão ao seu rival.

A resposta será a abstenção?

É o que acho. Uma parte vai mesmo abster-se, mas outra vai dizer a si própria que não pode aceitar conscientemente o facto de a Frente Nacional poder ganhar, logo vão ter a intenção de votar pelo outro candidato. Mas como isso vai ser tão difícil para eles, a minha hipótese é que isto vai gerar uma abstenção não declarada. Os eleitores admitem a si próprio que vão votar pelo outro candidato, mas caso tenham qualquer desculpa para não ir votar - e lembremo-nos que será um fim de semana de ponte em França, o tempo pode estar agradável ou podem ter alguma coisa que considerem inadiável para fazer - eles vão acabar por não ir. É como se tivéssemos de tomar um remédio que sabe mal. Sabemos que temos de o tomar e queremos tomá-lo, mas se acontecer alguma coisa que nos impeça de o fazer, não vamos fazer muito esforço para o tomar.

Qual é o impacto dessa atitude?

Essa atitude individual vai gerar coletivamente uma abstenção diferenciada. Ou seja, as pessoas que vão votar Le Pen estão certas de votar e até admito uma pequena abstenção mesmo entre os seus eleitores leais. Mas, segundo a minha hipótese, a abstenção para qualquer candidato que se vá bater contra ela na segunda volta será maior.

E como é que funciona o cálculo da sua equação?

O meu cálculo demonstra que Le Pen poderá ganhar. Por exemplo, caso 90% do seu eleitorado vá às urnas votar por ela, é necessário que o seu concorrente consiga uma participação de pelo menos 65,17% do seu eleitorado potencial para ganhar. Isto significa que a participação para o outro candidato tem de ser muito forte, mas se imaginarmos que pode ser Fillon, há muita gente de esquerda que não vai votar nele. É algo inédito e claro que é um dilema individual, mas a escolha individual agregada pode influenciar o voto final.

Esta possível segunda volta com Le Pen tem sido comparada nas últimas semana com a segunda volta em 2002 entre Jean-Marie Le Pen e Jacques Chirac. Há verdadeiramente semelhanças?

Há uma grande diferença. Votar Chirac, mesmo para as pessoas mais à esquerda ou extrema-esquerda, não foi difícil, até porque representava a continuidade. Hoje, para muita gente, votar Fillon, Macron ou Melénchon parece um sacrifício demasiado grande. Mas não sei o que se vai passar e pode ser que engulam a má-vontade contra eles.

Qual o cenário mais preocupante?

Em termos de rejeição dos dois candidatos, o pior é Le Pen-Melénchon. E mesmo pensando na abstenção, com a rejeição que parte do eleitorado tem pelos dois candidatos, torna-se difícil de prever resultados.

Quando determinou que Trump podia ganhar nos EUA, qual foi a reação geral?

Não houve uma reação pública alargada porque publiquei um artigo científico que não foi lido pelo público em geral. Mas os meus colegas chamaram-me louco e disseram que não seria possível. Até eu achava que era impossível apesar de o modelo mostrar esse desfecho.

É físico e é o primeiro a desenvolver o seu trabalho na Sciences Po. Sempre teve interesse pelos fenómenos sociais?

Sempre tive interesse na política e sempre quis saber o que leva às escolhas políticas. Ao mesmo tempo, sempre me interroguei sobre se existiriam leis por detrás destas escolhas. Na física estudei o comportamento coletivo, a ordem e a desordem, portanto quando vejo a maneira como os átomos se comportam, questiono-me em relação à nossa sociedade. Sei que não é o mesmo, mas há semelhanças e quero saber se também há leis por detrás das escolhas individuais.

Qual a mensagem da construção destas equações e modelos?

A mensagem essencial é ir votar. É fazer uma escolha política e transformar a intenção de voto num voto efetivo. Consigo demonstrar que quando as pessoas dizem que é só um voto, portanto não tem importância, é um erro. Um voto por si até pode não ser importante em si, mas 20 votos têm impacto numa eleição. Ou seja, uma escolha individual pode não ter à partida consequências, mas as escolhas individuais agregadas mudam o rumo de uma eleição.

Em Paris