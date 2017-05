Pub

O presidente da comissão de informação da Câmara da Federação Russa, Alexeï Pouchkov, estimou hoje que os franceses vão desiludir-se em breve com a escolha de Macron para a chefia de Estado.

"A deceção vai instalar-se muito rapidamente" entre os eleitores de Emmanuel Macron, vaticinou Pouchov, salientando que a França é um "país dividido".

Melhor opinião veio da Ucrânia cujo presidente, Petro Porochenko, considerou, no Twitter, que a vitória de Macron é "um importante sinal de confiança dos franceses numa Europa unida.

Porochenko adiantou ainda contar com uma "colaboração ambiciosa" de Paris nas negociações do conflito ucraniano em que participam ainda Berlim, Kiev e Moscovo.

O centrista Emmanuel Macron foi eleito Presidente de França com um intervalo entre 65,5 a 66,1% dos votos, segundo as primeiras projeções divulgadas após o fecho das urna da segunda volta do escrutínio.

As estimativas atribuem a Marine Le Pen (extrema-direita) uma votação entre 33,9% e 34,5%.

IG (MDR)