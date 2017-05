Pub

Hollande recebeu Macron sob o Arco do Triunfo

O Presidente eleito da França, Emmanuel Macron, compareceu hoje ao seu primeiro ato oficial em Paris, junto com o Presidente cessante, François Hollande, uma homenagem às vítimas da II Guerra Mundial nos 72 anos da vitória dos Aliados.

Sob o Arco do Triunfo, Hollande recebeu Macron, seu antigo ministro da Economia (entre 2014 de 2016), com um aperto de mãos antes da cerimónia.

François Hollande irá passar o poder ao novo Presidente francês no dia 14 de maio.

Ambos ouviram solenemente "A Marselhesa", o hino nacional da França, "Le Chant des Partisans", canção emblemática da resistência francesa à ocupação da Alemanha nazi.

Em seguida, Hollande e Macron colocaram uma coroa de flores no túmulo do "soldado desconhecido" em homenagem aos milhões de soldados que perderam as suas vidas na Primeira (1914-1918) e na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ambos os políticos cumprimentaram, um a um, o grupo de veteranos que estava sob o emblemático Arco do Triunfo, em Paris.

O centrista Emmanuel Macron foi eleito com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata da extrema-direita Marine Le Pen, revelam hoje os resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais francesas, que decorreram no domingo.

