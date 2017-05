O sindicato dos trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços (CESP) afirmou que "milhares de trabalhadores" de lojas e armazéns do Lidl, Dia Minipreço, Continente, Pingo Doce e Armazéns Jerónimo Martins, Auchan/Jumbo aderiram à greve do feriado de hoje.

