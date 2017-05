Pub

Protegida pelos seguranças, a candidata à presidência francesa não chegou a ser atingida e entrou rapidamente nas instalações da empresa.

A candidata da extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, foi recebida por um grupo de opositores que lhe lançaram ovos à chegada para uma visita a uma empresa na Bretanha (oeste).

À chegada de Le Pen à empresa de transportes, em Dol-de-Bretagne, cerca de 50 manifestantes gritaram "Fora com os fachos!" e "A senhora não tem nada a fazer aqui", ao mesmo tempo que lançavam ovos na direção da candidata da Frente Nacional no momento em que saía do automóvel.

Protegida pelos seguranças, Le Pen não chegou a ser atingida e entrou rapidamente nas instalações da empresa

O incidente ocorreu um dia depois de um debate televisivo entre Le Pen e o outro candidato à segunda volta das presidenciais, o centrista Emmanuel Macron, considerado por vários comentadores "um pugilato verbal sem precedente".

O debate foi visto por cerca de 16,5 milhões de telespetadores.

Na primeira volta das presidenciais, a 23 de abril, a Bretanha votou maioritariamente em Macron, que obteve 29,05% dos votos, relegando Marine Le Pen para o quarto lugar, com 15,33%.

