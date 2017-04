Pub

Taxa de participação poderá chegar aos 81%.

Imprensa belga avança que Marine Le Pen e Macron vão disputar a segunda volta das presidenciais francesas. A televisão RTBF e o jornal Le Soir - que diz que Macron lidera a contagem dos votos - colocam estes dois candidatos na próxima ronda.

A maior parte das mesas eleitorais de França encerrou às 19:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa) na primeira volta das presidenciais, uma hora antes do fecho das secções de voto das maiores cidades.

As mesas de voto abriram às 08:00 locais e apenas fecham às 20:00 em Paris e noutras grandes cidades como Lyon, Marselha ou Lille.

Às 17:00, a taxa de participação nas eleições era de 69,42%, um valor ligeiramente inferior ao que foi registado à mesma hora no sufrágio de 2012 (70,59%). No entanto, segundo o Le Soir, a taxa de participação deverá chegar aos 81%. Outras fontes referem valores próximos dos 80%.

Cerca de 47 milhões de eleitores foram chamados hoje às urnas para eleger o sucessor de François Hollande perante 11 candidatos: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melénchon, François Fillon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade e Jean Lassalle.

Segundo as sondagens, Emmanuel Macron (centro), Marine Le Pen (extrema-direita), François Fillon (direita) e Jean-Luc Mélenchon (esquerda) são os favoritos para passar à segunda votação, a 07 de maio.

As presidenciais francesas - vistas atualmente como um indicador do populismo na Europa e no Mundo - ficam também marcadas pelo terrorismo islâmico. Em França vive a a maior comunidade muçulmana na União Europeia.

Após dois anos de ataques terroristas (que causaram a morte de mais de duas centenas de pessoas), na quinta-feira um polícia em Paris foi morto a tiro num atentado reivindicado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico.