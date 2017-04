Pub

O candidato socialista Benoît Hamon, que obteve hoje entre 6% e 7% dos votos nas eleições presidenciais em França, reconheceu uma "sanção histórica" ao Partido Socialista e pediu aos eleitores que apoiem Emmanuel Macron na segunda volta.

As projeções conhecidas hoje pouco depois das 20:00 em França (menos uma hora em Lisboa) apontam para um resultado entre 6% e 7% do candidato socialista, que ficaria assim em quinto lugar.

Na primeira reação a estes resultados, Hamon avisou que "a esquerda não está morta".

O candidato do partido no Governo apelou aos eleitores para que apoiem o liberal independente Emmanuel Macron na segunda volta das eleições, na segunda ronda, a 07 de maio.

Emmanuel Macron terá vencido as eleições, com um resultado de 23,7%, de acordo com as projeções, e defrontará na segunda volta a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que teve 21,7% dos votos.

Caso se confirmem estes resultados, será a primeira vez na história moderna da política francesa que nenhum dos candidatos dos grandes partidos passa à segunda volta.