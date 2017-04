Pub

Jean-Marie Le Pen disse que teria feito uma campanha ao "estilo de (presidente norte-americano Donald) Trump"

O pai da candidata da extrema-direita à presidência francesa disse hoje que Marine Le Pen fez uma campanha "demasiado descontraída".

Jean-Marie Le Pen, substituído pela filha em 2011 na presidência do partido Frente Nacional, declarou à rádio France Inter que ele teria feito uma campanha ao "estilo de (presidente norte-americano Donald) Trump", que teria sido "muito agressiva contra aqueles que são responsáveis pela decadência do país".

Várias vezes condenado por antissemitismo e racismo, Jean-Marie Le Pen e Marine tiveram fortes discordâncias políticas.

Em 2015, Marine Le Pen afastou o pai da Frente Nacional por ele recusar abandonar as provocações antissemitas, após ter passado anos a distanciar-se do discurso mais radical de Jean-Marie para conquistar o eleitorado.

Candidato à presidência em 2002, Jean-Marie Le Pen passou à segunda volta com apenas menos três pontos percentuais que Jacques Chirac, mas acabou batido pelo histórico político de direita, por 82,2% contra 17,7%.

Marine Le Pen passou à segunda volta das presidenciais francesas com 21,30% dos votos, atrás do candidato centrista Emmanuel Macron que obteve com 24,01%. Pouco menos de um milhão de votos separaram os dois candidatos que vão disputar o Eliseu a 7 de maio.