O átrio do museu do Louvre onde o candidato centrista às presidenciais francesas, Emmanuel Macron, planeia celebrar a noite eleitoral foi hoje evacuado devido a um alerta de segurança, informou o gabinete de comunicação do candidato.

A porta-voz da campanha Pauline Calmes disse à agência Associated Press que a Esplanada do Louvre, no centro da capital francesa, foi evacuada por precaução, por ordem da polícia, mas não adiantou qual a natureza da ameaça.

Macron escolheu o átrio do museu do Louvre para celebrar a sua eventual vitória na segunda volta das eleições presidenciais, que decorre hoje.

O Louvre já estava sob forte vigilância desde que um homem atacou soldados perto do museu durante a campanha presidencial.