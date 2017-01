Pub

A partir de domingo os menores precisam de autorização dos pais para sair de França

O Governo francês recuou numa política que permitia a saída de menores do país sem a autorização dos pais, depois de anos de queixas de famílias de adolescentes radicalizados que partiram para se juntarem a grupos extremistas.

A nova lei que impõe a autorização parental para a saída de menores do país entra em vigor no próximo domingo - cinco anos depois de esta mesma restrição ter sido levantada pelo governo francês -, sem grande alarido e justificada apenas como uma contingência relacionada com a facilitação da burocracia.

A França tem sido a maior fonte de recrutamento do grupo radical Estado Islâmico na Europa desde o início da guerra na Síria, em 2011.

As famílias francesas têm desde então reiterado publicamente queixas de serem ignoradas por um Estado que permitia que os seus filhos e filhas adolescentes atravessassem as respetivas fronteiras e mesmo as fronteiras exteriores da União Europeia em direção à Turquia, sem que qualquer controlo ou pergunta lhes fosse feita.