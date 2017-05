Pub

Política de imigração divide partidos

As negociações para formar uma coligação de Governo com quatro partidos, após as eleições legislativas de março na Holanda, fracassaram esta segunda-feira devido a divergências quanto à política de imigração.

A deputada Edith Schippers, que liderava as conversações, anunciou que elas chegaram hoje a um impasse, com a política de imigração provando representar um fosso maior que aquele que os partidos estão dispostos a transpor.

As negociações incluíam o Partido do Povo para a Liberdade e a Democracia do primeiro-ministro Mark Rutte, vencedor das eleições, os Democratas-Cristãos, o partido centrista D66 e o partido ecologista Esquerda Verde.

Os líderes dos partidos envolvidos haviam dito desde o princípio que seria difícil ultrapassar as divergências ideológicas.

Rutte terá agora de começar novamente a procura de parceiros de coligação.