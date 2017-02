Pub

Estação de televisão norte-americana tinha enviado mensagem no Twitter a dizer que o responsável pela morte de seis pessoas era de origem marroquina.

O gabinete do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, pediu à Fox News para apagar ou corrigir um tweet "falso e enganador" sobre o atirador da mesquita do Quebeque, que dizia que este era marroquino, quando o responsável foi identificado como um canadiano nascido no Quebeque.

A estação de televisão norte-americana já pediu desculpa pelo erro. "A FoxNews.com inicialmente corrigiu a informação errada com um tweet e uma atualização da história na segunda-feira. O tweet inicial foi apagado", indicou o diretor da FoxNews.com, Refet Kaplan, num comunicado enviado ao jornal 'National Post'. "Lamentamos o erro", acrescentou.

Após o tiroteio na mesquita do Quebeque no domingo à noite, que causou a morte de seis pessoas, a polícia deteve dois homens. Um de origem marroquina e outro nascido no Quebeque. À hora de almoço de segunda-feira, a polícia informou que o homem de origem marroquina era na realidade uma testemunha. O outro, Alexandre Bissonnette, foi acusado de homicídio e tentativa de homicídio.

O tweet da Fox News, que dizia que o suspeito era de origem marroquina e tinha uma citação de Trudeau a condenar o ataque terrorista, só foi apagado ao final do dia de terça-feira.

Isto já depois de a diretora de comunicação de Trudeau, Kate Purchase, ter exigido que fosse apagado. "O Canadá é um país aberto e acolhedor que apoia os seus cidadãos", escreveu numa carta. "Somos uma nação de milhões de imigrantes e refugiados, de centenas de culturas, linguagens e religiões unidas por uma crença inabalável: somos mais fortes não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas", acrescentou.

"Estes tweets da Fox News desonram a memória das seis vítimas e as suas famílias ao espalhar informações erradas e perpetuar o medo e a divisão dentro da nossa comunidade", indicou. Mais tarde, agradeceu à Fox News ter retirado o tweet.