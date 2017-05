Pub

Hilda Clayton, morreu em 2013, aos 22 anos, enquanto tirava fotografias, que foram agora divulgadas, a um treino militar

Fotógrafa de guerra norte-americana, Hilda Clayton morreu em julho de 2013, com 22 anos. Clayton estava a tirar fotografias a um treino do exército do Afeganistão quando um acidente aconteceu.

Os militares afegãos estavam num teste quando um engenho explosivo rebentou, em Qaraghani, Afeganistão, matando Hilda e mais quatro soldados afegãos. Era a primeira missão do género da jovem.

De acordo com o Army Times, a morte de Hilda Clayton foi a primeira no contexto de um documentário sobre o exército na guerra.

Só agora a família da fotógrafa autorizou a divulgação das fotografias tiradas por Clayton, que fazia parte da 4.ª Brigada de Combate Armado da 1.ª Divisão de Cavalaria.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.