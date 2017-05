Pub

O epicentro do abalo foi localizado a uma dezena de quilómetros de profundidade, perto da cidade de Bojnourd

Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter sacudiu, na noite de sábado, o nordeste do Irão, fazendo pelo menos dois mortos e 377 feridos, informou hoje a agência noticiosa Isna, citando o centro iraniano de sismologia.

O epicentro do abalo foi localizado a uma dezena de quilómetros de profundidade, perto da cidade de Bojnourd, na província de Khorassan Shomali, no nordeste do país.

Seis dezenas de feridos continuavam hospitalizados.

Segundo as mais recentes informações, até 40% dos serviços de eletricidade, água, gás e comunicações foram interrompidos nas zonas afetadas pelo terramoto.