Pub

Um forte ciclone está hoje a fustigar várias ilhas enquanto avança em direção à costa tropical do nordeste da Austrália, tendo já danificado telhados e levado ao corte da energia

O ciclone Debbie, de categoria 4 (na escala Saffir --Simpson - de 1 a 5), trouxe rajadas de vento de 250 quilómetros por hora e chuvas torrenciais nas ilhas Whitsunday, um popular destino turístico ao largo da costa do Estado de Queensland, a sudeste da cidade de Bowen, indica o centro australiano de meteorologia, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press.

Os meteorologistas esperam que o olho da tempestade atravesse hoje a zona costeira.

O vice-comissário de Polícia Stephan Gollschewski explicou que os primeiros relatórios de danos estavam a começar a chegar.

"Estamos a receber alguns relatórios que dão conta de telhados que ruíram, inclusive em algumas de nossas próprias instalações no Whitsundays", disse Gollschewski à televisão Australian Broadcasting Corp.

Milhares de pessoas começaram a abandonar as áreas mais baixas que se encontram no caminho do furacão Debbie, na segunda-feira.

Mais de 3.500 pessoas foram retiradas das cidades de Home Hill e Proserpine, a cerca de 100 quilómetros a sul da localidade turística de Townsville, um ponto de partida das excursões para a Grande Barreira de Coral.

Cerca de 2.000 outras pessoas da zona costeira central de Bowen estavam também à espera de serem levadas para fora da região.

Por outro lado, 25 mil habitantes das regiões mais planas de Mackay foram aconselhados a abrigar-se em pontos altos, em antecipação à chegada de vagas que poderão chegar aos 2,5 metros.

Mais de 100 escolas foram fechadas, tal como os portos da região.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.