Unidades da Polícia Federal e do Exército iraquiano, apoiadas pelas milícias pró governamentais Multidão Popular tomaram hoje o controlo de três novos bairros da cidade iraquiana de Tel Afar, um dos últimos bastiões do grupo extremista Estado Islâmico.

O comandante das Operações Conjuntas, Abdelamir Yaralá, afirmou em comunicado que as forças da Polícia e das milícias recuperaram o bairro de Al Qadisiya e Al Rabiaa, no norte e no centro da cidade, respetivamente.

Entretanto, tropas do Exército, apoiadas também pela Multidão Popular, assumiram o controlo do bairro de Al Oruba al Zania, este de Tal Afar.

Este novo avanço ocorreu depois de na sexta-feira as tropas iraquianas conjuntas -- integradas pelo Exército, a polícia e as milícias -- conquistarem cinco distritos da cidade e começarem a dominar áreas da zona histórica, onde se encontra a cidadela.

Segundo um mapa divulgado nas últimas horas pelo comando castrense, os militares controlam atualmente a metade sul de Tel Afar, exceto o bairro de Al Basatin, onde há ainda confrontos com os radicais, e avançam por nordeste e noroeste.

Na comarca de Tel Afar, as forças iraquianas conseguiram recuperar 460 quilómetros quadrados, onde existem 22 localidades, desde o início da ofensiva no domingo, de acordo com um balanço das operações publicado pelo comando.

As forças iraquianas lançaram há sete dias o esperado assalto a Tel Afar, última região nas mãos do EI, em Ninive, depois de os radicais serem expulsos da sua capital provincial, Mossul, em julho.