Pub

Forças de segurança cercaram uma habitação no quarteirão de Ouled Chebli, em Sidi Bouzid, de onde se ouviram tiros esporadicamente

Dois jihadistas foram mortos hoje por forças de segurança na cidade de Sidi Bouzid, no centro da Tunísia, na sequência de uma operação antiterrorista, informou o porta-voz da Guarda Nacional, Khalifa Chibani.

"Abatemos dois deles", adiantou, em declarações à agência de notícias AFP.

Khalifa Chibani acrescentou que se tratou de uma operação da Guarda Nacional, que lançou um ataque contra um grupo terrorista, estando a operação ainda a decorrer.

De acordo com um correspondente da AFP no local, as forças de segurança cercaram uma habitação no quarteirão de Ouled Chebli, em Sidi Bouzid, de onde se ouviram tiros esporadicamente.

Desde a revolução de 2011, a Tunísia tem enfrentado o crescimento de um movimento jihadista que já foi responsável pela morte de dezenas de soldados, polícias, turistas, bem como civis.

As autoridades afirmam ter "dado passos importantes contra o terrorismo", mas ainda assim pedem vigilância, ao mesmo tempo que anunciam regularmente o desmantelamento de células jihadistas.