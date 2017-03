Pub

O aparelho da companhia aérea de carga húngara Fleet Air International foi escoltado e aterrou em Birmingham

Os caças da Real Força Aérea Britânica (RAF) escoltaram esta terça-feira um avião de carga da companhia húngara Fleet Air International que havia perdido as comunicações com o controlo de tráfego aéreo.

O avião proveniente de Bucareste, na Roménia, acabou por aterrar em segurança cerca das 7.30 horas na pista do aeroporto de Birmingham, já depois de ter sido intercetado no espaço aéreo britânico. Aliás, o mesmo aparelho já havia sido escoltado por caças F-16 belgas até ao Mar do Norte pelos mesmos motivos.

"Podemos confirmar que o avião Typhoon da RAF Coningsby, Lincolnshire, foi ativado esta manhã para uma missão de Alerta de Reação Rápida para intercetar um avião civil que perdeu as comunicações", disse um porta-voz da RAF.