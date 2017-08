Primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy aplaudido pela bancada do PP no Parlamento

Ouvido no Parlamento sobre o Gürtel, caso de corrupção que envolve o Partido Popular, Mariano Rajoy desafiou a oposição a apresentar nova moção de censura depois de a de junho, promovida pelo Unidos Podemos, ter falhado

Mariano Rajoy foi ontem ouvido pelos deputados espanhóis sobre o chamado caso Gürtel - relativo a um esquema de corrupção que envolve altas figuras do PP - no qual o primeiro-ministro é testemunha. E do teor do seu debate com a oposição sobressaiu uma constatação: apesar dos atentados terroristas de há duas semanas em Barcelona, apesar de faltar um mês para o referendo unilateral sobre a independência da Catalunha, contra o qual estão tanto o PP como o PSOE, a crise política em Espanha não desapareceu. De todo. O debate acabou com o chefe do governo a desafiar a oposição a apresentar nova moção de censura contra si. E com o secretário-geral dos socialistas a pedir a sua demissão. Mas através da rede social Twitter.

Pedro Sánchez não esteve presente no Parlamento, uma vez que renunciou ao seu lugar de deputado em outubro do ano passado. Nessa altura, demitiu-se da liderança socialista para não ser obrigado a respeitar a orientação de voto do partido, ou seja, viabilizar através da abstenção um novo governo do PP liderado por Rajoy. Isto depois de as segundas eleições legislativas em Espanha em menos de um ano não terem dado a maioria a ninguém. Entretanto, em maio deste ano, Sánchez voltou a ser escolhido para secretário-geral do PSOE. Em junho, não se associou à moção de censura apresentada pelo Unidos Podemos de Pablo Iglesias, que acabou por sair derrotada. Ontem pediu a demissão de Rajoy, no mundo virtual, mas não esclareceu como responderia ao desafio daquele sobre a apresentação de nova moção.

"O PSOE pergunta. Rajoy não responde. A conclusão é clara: conhecia a corrupção, encobriu-a e é cúmplice. Rajoy deve demitir-se", escreveu Sánchez no Twitter, enquanto no Parlamento Rajoy denunciava o que classificou como "zelo inquisitorial" da oposição. "Os sistemas constitucionais modernos estabeleceram um instrumento para exigir a responsabilidade política do governo: a moção de censura", afirmou, sublinhando que já prestou esclarecimentos sobre o caso Gürtel 52 vezes. O primeiro-ministro disse não perceber a insistência e a convocatória, promovida sobretudo pelo Podemos, numa altura em que o país se deparou com o pior atentado jihadista desde os do 11 de março de 2004 e enfrenta o segundo referendo unilateral catalão em três anos.

Sobre a questão da Catalunha, Sánchez prometera a Rajoy uma frente unida contra a deriva independentista dos partidos que estão no poder naquela região. O secretário-geral dos socialistas enviou uma mensagem sobre a Catalunha ao primeiro-ministro, que lhe telefonou para falarem. Ambos comprometeram-se a manter uma comunicação fluida e a apresentar uma posição conjunta perante o "desafio soberanista catalão", disse o porta-voz da direção do PSOE, Óscar Puente. O clima de unidade entre ambos parece depressa ter esfriado. Em sua defesa, ontem no Parlamento, Rajoy lembrou que, tal como ele, também a porta-voz do PSOE Margarita Robles já foi testemunha, no passado, num processo de dois etarras assassinados pelos GAL (terrorismo de Estado quando esteve no poder o socialista Felipe González). Através do Twitter, mais uma vez, Sánchez respondeu a Rajoy: "Um primeiro-ministro entrincheirado na Moncloa. Sob suspeita. Brilhante, a nossa porta-voz Margarita Robles".

E se um certo clima amistoso entre os líderes do PP e do PSOE foi sol de pouca dura, também a trégua entre o governo autónomo catalão e o governo central espanhol, por causa dos atentados terroristas que fizeram 15 mortos em Barcelona, chegou ao fim. Na segunda-feira, o Junts pel Sí e a Candidatura de Unidade Popular, as duas coligações independentistas representadas no Parlamento catalão desde 2015, apresentaram uma proposta de lei independentista indicando que a querem ver aprovada já antes da data do referendo. A lei que gere a consulta popular, que não é reconhecida por Madrid, foi apresentada em finais de julho, mas ainda não foi aprovada. A Lei de Transitoriedade Jurídica e Fundacional da República, assim se chama, contempla o novo regime jurídico que entrará em vigor caso ganhe o "sim" no referendo previsto para 1 de outubro.

Numa conversa que manteve com internautas através do Facebook Live, na terça-feira, o presidente do governo autónomo da Catalunha, Carles Puigdemont, especificou um pouco mais a sua ideia de república independente. Questionado sobre uma política de segurança e defesa, o líder da Generalitat afirmou que nessa Catalunha "os exércitos e a política de defesa são absolutamente indispensáveis". Sem complexos, disse, "a Catalunha deve ter uma política de defesa moderna, democrática e em consonância com os esforços das nações que consideramos aliadas".