Pub

Melissa assumiu que "seria solteira para o resto da vida" após o ex-namorado tentar matá-la

Uma mulher norte-americana que foi agredida e esfaqueada 32 vezes pelo ex-namorado vai casar-se com o bombeiro que lhe salvou a vida. Melissa Dohme, da Florida, achou que nunca mais se ia envolver com alguém, até perceber que o futuro marido era o homem que esteve ao seu lado no pior dia da sua vida.

Melissa tinha 20 anos quando foi atacada por Robert Burton. Agora, com 24 anos, ela contou à BBC como o ex-namorado era encantador, engraçado e gentil no início da relação.

Os dois conheceram-se na escola secundária e estavam juntos há algum tempo quando Robert começou a mudar. "Eu reparei na mudança de comportamento quando comecei a candidatar-me a universidades. Ele tornou-se muito ciumento", contou Melissa. "Mentia e, se o confrontasse, tinha um temperamento explosivo".

Quando Melissa tentou acabar o relacionamento, Robert ameaçou matar-se. A medida que o relacionamento evoluía, Robert ia se tornando cada vez mais agressivo, até que em outubro de 2011 espancou Melissa.

"Ele começou a bater-me e a dar-me murros. Eu consegui fugir e chamar a polícia", contou Melissa. Robert foi preso por violência doméstica e condenado a passar 10 horas na cadeia. "Pensei que estava finalmente livre dele".

Meses depois, a 24 de janeiro de 2012, Robert ligou para Melissa e pediu para vê-la uma última vez. "Ele tinha ido a tribunal naquela manhã por causa da acusação de violência doméstica e disse que queria encerrar a nossa terrível relação e dar-me um abraço", disse a jovem. "Eu ignorei a minha intuição que dizia que era uma má ideia e esse foi o meu maior erro".

Quando os dois se encontraram, Robert fingiu que ia dar um abraço a Melissa e, quando estava perto, começou a esfaqueá-la com um canivete.

Dois jovens viram a cena e ligaram para a polícia, mas isso não parou Robert. "Depois de vê-los [aos jovens] Robert foi buscar uma faca à carrinha e atacou-me com ela", descreve Melissa.

"Ele deixou-me deitada na estrada e eu pensei que ia morrer", conta Melissa. A jovem foi encontrada pela polícia e levada para o hospital de helicóptero.

Melissa tinha o crânio, o nariz e o maxilar partido, o nervo facial danificado - o que lhe provocou paralisia do lado direito da cara - e recebeu 12 unidades de transplante de sangue. "Os cirurgiões disseram-me que eu morri várias vezes na mesa de operações e que tiveram de ressuscitar-me muitas vezes. Foi um milagre ter sobrevivido".

Robert tentou cometer suicídio após as agressões e acabou por ser preso e condenado a prisão perpétua. Aos 20 anos, Melissa assumiu "que seria solteira para o resto da vida".

Melissa decidiu usar a sua experiência para alertar outros sobre os sinais e perigos da violência doméstica e começou a dar palestras. Num dos eventos, Melissa encontrou Cameron Hill, um dos bombeiros da equipa de emergência que a ajudou no dia em que foi esfaqueada.

Cameron convidou Melissa e a mãe para um evento no quartel dos bombeiros e esse foi o primeiro de muitos encontros. Quando o bombeiro lhe deu o número de telefone, Melissa achou que Cameron estava só a ser simpático, mas ainda assim ligou para ele.

Em agosto de 2013, Melissa teve de testemunhar em tribunal contra o ex-namorado e Cameron foi com ela e apoiou-a.

A história dos dois tomou um novo rumo quando em 2015 Cameron pediu Melissa em casamento no estádio de beisebol dos Tampa Bay Rays. Melissa foi convidada para lançar a primeira bola do jogo e Cameron apareceu com uma bola que dizia: "Queres casar comigo?".

A jovem estava convencida que tinha sido escolhida pelo trabalho que faz em falar sobre a violência doméstica nas escolas e foi surpreendida.

O casamento está marcado para o mês de março.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.