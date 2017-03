Pub

Homem de 40 anos ficou desesperado, saltou pela janela após gritar: "I'm spiderman"

Um homem de 40 anos ficou fora de si ao saber que foi despejado da sua habitação na cidade de Jackson, estado do Michigan, nos Estados Unidos, noticiou esta segunda-feira o jornal online Metro.co.uk.

Segundo as autoridades policiais, o homem perdeu a cabeça terá ido ao apartamento do lado onde agrediu uma menina de sete anos sem qualquer motivo, tendo ainda atingido um outro homem com um cinzeiro.

Como se não bastasse, depois de se libertar de uma luta, aproveitou uma janela aberta para saltar do segundo andar, logo após gritar "I'm spiderman" ("Sou o homem-aranha").

O homem acabou por partir um tornozelo, tendo ainda ficado com vários cortes no corpo. A polícia informou que o primeiro motivo para este aparente estado de loucura terá sido quando a namorada terminou o namoro com ele.

As duas pessoas agredidas sofreram apenas pequenos ferimentos e Elmer Hitt, diretor interino da polícia e bombeiros, revelou que ninguém foi preso.