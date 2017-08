Pub

Satélites da agência espacial norte-americana captaram imagens de um fenómeno "pouco habitual" na Gronelândia: um fogo que arde desde final de julho. Grande parte do território da Gronelândia está coberto de gelo, mas há áreas com vegetação, geralmente de pequeno porte, junto a áreas costeiras.

Os satélites detetaram o fumo do fogo a 31 de julho, sendo que este continua a arder. O fogo, que parece ser numa área de turfa, material orgânico altamente combustivo, começou a cerca de 150 km de Sisimiut, a segunda maior cidade do território, com cerca de 5500 pessoas.

A NASA nota que embora não seja inédito os satélites detetarem fogo na Gronelândia, nunca tinha sido detetada tanta atividade como este ano, desde que começaram a recolher dados em 2000.

A ESA refere se teme que o fogo tenha começado por que o permafrost está a derreter, fazendo com que seja mais fácil a turfa começar a arder.

