O pequeno incêndio começou na cave ou no 1º andar do icónico arranha-céus nova-iorquino com 102 andares.

O fogo terá começado às 14.20 da tarde (agora passam das 20.00 em Nova Iorque) na cave ou no 1ºandar do Empire State Building, o número 350 da 5ª Avenida.

Os bombeiros de Nova Iorque responderam ao pequeno incêndio com 26 unidades e 80 homens, segundo fontes oficiais. Não houve registo de pessoas feridas. A meio da tarde, o incêndio estava a ser combatido.