Polícia procura autor da "brincadeira"

As autoridades de Liverpool estão à procura de um homem que lançou fogo-de-artifício para dentro de uma pizzaria na cidade britânica.

Um homem com um capuz ateou uma caixa pirotécnica dentro um restaurante da Hello Pizza e depois fechou a porta, surpreendendo quem estava dentro do espaço e foi obrigado a fugir.

Ninguém ficou ferido, de acordo com a BBC, e a polícia pede a quem tenha informações que as forneça às autoridades. Veja aqui o vídeo.