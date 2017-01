Pub

Vídeo mostra pessoas a gozarem com o jovem. Autoridades acreditam que ele queria cometer suicídio

Foi publicado nas redes sociais um vídeo que mostra um jovem a afogar-se no Grande Canal em Veneza, Itália, enquanto algumas pessoas gozam com ele. As imagens levaram as autoridades italianas a abrirem uma investigação ao incidente, que aconteceu este domingo.

No vídeo, aparecem barcos a passar ao lado do jovem e ouvem-se pessoas a gritar. Um dos presentes diz: "ele é estúpido. Ele quer morrer", enquanto outro diz: "volta para casa".

"Não quero culpar ninguém mas talvez poderia ter sido feito mais para o salvar", disse Dino Basso, diretor local da associação italiana de salva vidas.

Os jornais locais referem que Pateh Sabaly tinha chegado à Itália de barco há dois anos e desde então tinha o estatuto legal de refugiado.

Pateh Sabaly, um refugiado da Gâmbia de 22 anos, acabou por morrer apesar de pelo menos três boias de salvação terem sido atiradas para o ajudar. As autoridades italianas desconfiam que o homem queria cometer suicídio, segundo o Huffington Post, que cita jornais locais.