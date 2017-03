Pub

Mulher etíope acabou por cair num toldo de metal

O que terá começado como uma tentativa de suicídio, que até terminou de forma menos infeliz, acabou por ser um caso que está a chocar as redes sociais. Isto porque uma mulher do Kuwait filmou a queda da sua emprega etíope, do sétimo andar, em vez de a ajudar.

A mulher que filmou tudo, e partilhou nas redes sociais, já foi detida pela polícia e a empregada acabou por sobreviver depois de cair em cima de um toldo de metal.

Segurando a câmara, a patroa grita: "Oh maluca, volta!"

A senhora etíope, pendurada na janela por uma mão, grita por ajuda: "segura-me, segura-me", de acordo com o The Guardian.

Quando perde a força na mão, a empregada acaba por cair, sem grande reação da sua patroa, que se limita a dirigir-se à janela e continua a filmar.

Mais tarde, os paramédicos levaram a etíope ao hospital, onde, além de ferimentos no nariz e nas orelhas, tinha também um braço partido.

A polícia referiu o nome da senhora que estava a filmar ao Procurador local, por esta não ter ajudado a vítima.

A Sociedade para os Direitos Humanos do Kuwait chamou a atenção das autoridades e querem ver o caso chegar a tribunal.

Nesta zona do globo, várias são as empregadas que tentam fugir aos seus empregadores todos os anos por causa de abusos. Algumas procuram ajuda nas suas embaixadas.

Esta zona do Golfo tem cerca de 600 mil empregadas domésticas. Muitas queixam-se de abusos, falta de pagamento ou maus tratos, refere também a publicação britânica.