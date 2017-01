Pub

Candidato da direita às presidenciais francesas considera que a UE não pode deixar Trump a falar com Putin nas suas costas

A União Europeia não pode ficar a ver o novo presidente norte-americano, Donald Trump, tornar-se o interlocutor privilegiado da Rússia de Vladimir Putin e não fazer nada em relação a isso. Foi esta a ideia que o candidato da direita às eleições presidenciais francesas, François Fillon, ontem transmitiu, em Berlim, à chanceler alemã Angela Merkel.

"Trump fez comentários agressivos em relação à Europa. A consequência tem que ser o fortalecimento da Europa, maior solidariedade e a reforma da Europa", declarou o ex-primeiro-ministro francês aos jornalistas, à saída de um almoço com a governante, da mesma família política. "Não quero que Trump fale com a Rússia nas nossas costas. Seria devastador para a Europa se Trump passasse por cima de nós, o que é algo inconcebível", acrescentou, aconselhando os europeus a levantar as sanções à Rússia, impostas por causa da interferência no conflito na Ucrânia (após a anexação da Crimeia).

"Estou convencido de que as sanções económicas são totalmente ineficazes. Temos de encontrar outra forma de conversar com a Rússia", sugeriu Fillon, que no ano passado afirmou que Putin era "uma pessoa honrada". Ainda antes de tomar posse, Trump disse que estava disposto a levantar as sanções à Rússia se esta ajudasse a acabar com o Estado Islâmico. "Se nos damos bem e se a Rússia está realmente a ajudar-nos... Porque há-de alguém ter sanções se estiver de facto a fazer coisas boas?", declarou numa entrevista ao jornal Wall Street Journal.

A Rússia foi apenas um dos temas ontem citados pelo candidato presidencial da direita como exemplo de coisas que dividem a França e a Alemanha, desde sempre vistos como o motor da UE. "Temos as nossas diferenças? Sobre os refugiados ou sobre a política económica? Vamos aceitá-las em vez de negá-las, enfrentá-las para melhor ultrapassá-las", declarou François Fillon, que segundo as últimas sondagens disputaria uma segunda volta das eleições presidenciais em França com a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen.

O candidato d"Os Republicanos também se reuniu com o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble. Fillon concordou que a Zona Euro tem que ser reforçada e considerou que, em relação a este tema, ele e Merkel estão em sintonia. O ex-chefe de governo referiu que os europeus não podem permitir aos EUA impor as suas leis, pois isso já custou milhares de milhões de euros em multas a alguns bancos europeus.