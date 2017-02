Pub

Os filhos do Presidente norte-americano vão inaugurar um campo de golfe no Dubai no sábado, o primeiro lançamento de um negócio do império Trump desde que tomou posse em janeiro. "Junte-se a nós para celebrar a grande abertura do icónico destino de golfe Trump International Golf Club Dubai", refere o convite do promotor imobiliário DAMAC Properties.

Donald Trump Jr e Eric Trump deverão marcar presença na cerimónia.

O lançamento deste projeto surge um mês depois de Donald Trump, então presidente eleito, ter dito que tinha rejeitado um negócio de dois milhões de dólares para evitar conflitos de interesses.

Depois da vitória eleitoral em novembro, Trump anunciou que iria retirar-se da gestão dos seus negócios, transferindo o respetivo controlo para os filhos, mas tem resistido a fazer desinvestimentos, apesar dos apelos por parte de algumas organizações.

A 11 de janeiro, a organização Trump declarou que não iria prosseguir novos negócios fora dos Estados Unidos.

O campo de golfe de 18 buracos é um projeto que remonta a 2015.

