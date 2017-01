Pub

Príncipes William e Harry afirmam que, 20 anos após a morte da mãe, é tempo de lhe prestar homenagem

Foi num comunicado conjunto que os príncipes William e Harry anunciaram que vão avançar para a construção de uma estátua em memória da sua mãe, a princesa Diana, morta a 31 de Agosto de 1997 num acidente de carro, em Paris, França. Na declaração difundida através do canais do Palácio de Kensington, os herdeiros da coroa inglesa anunciaram que construirão uma estátua da mãe nos jardins públicos da propriedade da família real.

"Faz vinte anos que nossa mãe faleceu e o momento parece apropriado para reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e ao redor do mundo com uma estátua permanente. A nossa mãe tocou muitas vidas. Nós esperamos que a estátua ajude a todos que visitam Kensington a refletir sobre sua vida e seu legado", afirmam os príncipes.

O nome do artista convidado a construir o monumento será divulgado durante este ano.