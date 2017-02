Pub

Australiano de 45 anos, vítima de um acidente de trabalho, garante que o ioga lhe salvou a vida

Um australiano de 45 anos ficou atolado na lama quando a escavadora que manobrava caiu para uma gigante poça de água. Dan Miller foi atirado para o buraco por um dos braços da máquina, que pesa cerca de três toneladas no total, e não foi capaz de se libertar: acabou por passar cinco horas preso na lama e recorreu ao ioga para sobreviver, mantendo o nariz de fora de água. "Fiquei preso e tinha de manter a cabeça levantada, acima da água, usando os braços. Acho que era a posição da cobra", disse Miller ao Daily Telegraph de Sidney, citado pela BBC. "Não sou um yogi, mas acho que posso dizer que o ioga me salvou a vida. Isso e a vontade de viver".

Segundo o chefe da polícia, o homem tinha apenas o nariz e a testa de fora quando os serviços de emergência chegaram ao local. Dan Miller estava a trabalhar no terreno de que é proprietário, a cerca de 300 quilómetros de Sidney, numa zona remota, pelo que esteve sozinho durante muito tempo a lutar contra a lama até que conseguiu ser ouvido a gritar por auxílio.

Os bombeiros tiveram de drenar a poça de lama para conseguir retirá-lo. "Como ele conseguiu manter as costas arqueadas com o nariz acima da linha de água durante todo aquele tempo foi incrível", assinalou um dos responsáveis. Após ser resgatado, o australiano foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo, onde recebeu assistência devido a hipotermia e ferimentos ligeiros nas costas.

A mulher de Dan, Saimaa Miller, partilhou no Facebook as imagens do salvamento do marido, agradecendo o apoio dos amigos e garantindo que o marido sobreviveu graças a uma enorme força física e mental, e não por sorte. "Um esforço lendário de um homem lendário", sublinhou.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.