Pub

Correspondente do jornal italiano La Repubblica em Nova Iorque, Federico Rampini está em Lisboa para apresentar o seu livro A Era do Caos, agora editado em Portugal pela Presença. Em Itália, acaba de publicar Il Tradimento (A Traição), sobre as elites. Com o DN a conversa centrou-se muito em Donald Trump e na luta pela liderança mundial entre os Estados Unidos e a China, país onde trabalhou também vários anos como jornalista. Nascido em Génova em 1956, tem dupla nacionalidade americana e italiana.

Durante muitos anos a delegação do La Repubblica em Nova Iorque foi junto a Times Square, a poucas ruas da Trump Tower da Quinta Avenida. Percebeu o surgimento do fenómeno Trump?

Não posso dizer que previ a vitória de Donald Trump, que na verdade não foi uma vitória porque, como sabe, teve menos três milhões de votos do que Hillary Clinton. De qualquer forma, não previ exatamente o resultado mas tanto neste A Era do Caos como no livro que acaba de sair em Itália, A Traição, analiso de forma muito precisa as causas estruturais que produziram Trump.

E essas causas são exclusivas da América ou são do mundo ocidental, pois nos seus livros faz a ligação com os populismos europeus?

As principais razões para o fenómeno Trump são também as causas para os populismos europeus. A crise da globalização, primeiro que tudo, e a crise das sociedades multiétnicas, depois. São a explicação para o brexit, para Le Pen surgir tão forte em França, para Beppe Grillo em Itália ter um terço dos votos.

Mas como explica o medo da sociedade multiétnica nos Estados Unidos, um país feito por imigrantes?

Às vezes os europeus têm uma visão distorcida, dizem que os Estados Unidos sempre foram um país de imigrantes e isso não é verdade. Muitas vezes se tornaram fechados. Não foram fundados por imigrantes, mas por colonos. Nasceram baseados na escravatura, no genocídio dos índios e por aí fora. A América que vemos como sociedade aberta nasceu nos anos 1960, com Lyndon Johnson, a reforma da lei migratória e o green card. Tem só meio século.

E pode ser revertida, é isso?

Sim. E a minha teoria no A Era do Caos é que não é verdade que a história caminhe sempre no sentido do progresso. Uma das razões por que a imigração é hoje vista com desconfiança pelos americanos é o fundamentalismo islâmico. Só o descobriram com o 11 de Setembro, que mudou o debate público sobre a imigração. Outra razão é a maciça chegada de hispânicos, que começa a fazer temer que algo se possa perder da identidade dos Estados Unidos. Foi algo que o académico neoconservador Samuel Huntington falou no livro Who Are We?

A tese de Huntington, famoso antes pelo Choque das Civilizações, nesse livro é que a proximidade da América Latina e o passado hispânico de boa parte dos Estados Unidos dificultavam a assimilação. Pensa que foi por isso que Trump tanto insistiu no muro com o México na campanha?

Sim. E voltamos a juntar crise da globalização e imigração. Trump apelou sobretudo ao voto dos homens brancos de classe média. Colarinhos azuis na sua maioria. Essas são as pessoas que se sentem mais empobrecidas pela globalização, a ida de fábricas para o estrangeiro, seja o México, seja a China. Alguns deles encontraram novo emprego, mas mais mal pago. É o tipo de gente que se sente mais ameaçado pelos imigrantes, mesmo que muitos não compitam pelos mesmos trabalhos.

Pensa que a reeleição de Trump depende de conseguir melhorias para essas pessoas ou bastar-lhe-á insistir na mensagem do nós contra eles?

Se olhar para as sondagens, ele é tão impopular que não deveria ter hipóteses. Mas só com as eleições intercalares de 2018 vamos ver se os americanos estão tão descontentes com o presidente a ponto de punirem os republicanos e reforçarem os democratas. Para já, Trump teve um par de derrotas importantes, no Obamacare pelo Congresso e na imigração por causa dos tribunais, mas mesmo assim é muito eficaz na propaganda. Continua a falar de defender os empregos industriais e os trabalhadores americanos e essa é a mensagem mais importante que quer passar.

E como vê a liderança americana do mundo? Trump surge como isolacionista, mas a sua equipa viaja e tranquiliza NATO, Japão e Coreia do Sul.

Todos os dias temos de tentar perceber como funciona esta Administração Trump. É um mistério. Ainda não sabemos quem está aos comandos da política externa. Rex Tillerson, o secretário de Estado, fala uma linguagem tradicional, mas às vezes parece isolado. O general Mattis, secretário da Defesa, também usa linguagem conservadora e até terá mais influência. Mas isto é um palpite, porque ninguém sabe. Há pessoas na Casa Branca que parecem ser muito influentes, como Jared Kushner, marido de Ivanka Trump. É um moderado comparado com o sogro. Esta forma de conduzir a política é totalmente nova e vai desde Trump a tweetar logo de manhã e a dizer as coisas extremas, por exemplo sobre a China, e depois telefona ao presidente Xi Jinping e comporta-se de forma tranquilizadora, amigável, dizendo que farão coisas fantásticas juntos.

Pode ser estratégia de negociação adotada pelo homem de negócios?

Pode ser estratégia de aproximação ou pode ser incompetência. Ou ambas.

Trump vai reunir-se com Xi. Acredita numa surpresa? É a primeira vez que Trump vai estar com o líder do país que o mundo imagina capaz de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos.

Este encontro é fundamental. Por várias razões. Uma das primeiras promessas de Trump foi defender os empregos americanos contra a China. Acusou os chineses de não respeitarem as regras. Esta é a linguagem de um homem que prometeu uma guerra comercial. Assim, teremos de ver se a fará? Se a fará já? Ou se será amigável mas a guerra comercial acabará por acontecer? Outro tema será o aquecimento global. Foi um dos sucessos da presidência de Barack Obama o acordo com a China em Paris, mas Trump nem sequer acredita que há mudanças climáticas. Significa isso que a China vai tornar-se líder no combate ao aquecimento? E há todos os temas estratégicos, como a ameaça nuclear norte-coreana. Ainda há dias, numa entrevista ao Financial Times, Trump disse que se a China não resolver o assunto norte-coreano ele resolverá. Ora, que significa isso? Uma guerra? E sobre a postura agressiva da China à sua volta?

A China foi inteligente em não tentar responder ao aumento de 10% do orçamento militar americano. Isso significa que os chineses estão a observar Trump e a tentar ainda perceber como lidar com esta nova América?

Tenho a certeza de que os chineses estão a estudar Trump... e muito. Ele é uma tal surpresa que os obriga a muito trabalho de casa. Aliás, todo o resto do mundo está a estudar Trump. E os chineses são provavelmente os mais preocupados.

Podem tentar tirar vantagens de um Trump errático?

Podem, mas não será fácil. A China leva muito a sério a ameaça de uma guerra comercial. Se a América realmente quiser fechar as suas fronteiras, ou pelo menos tornar um pouco mais difícil a entrada de produtos, pode provocar sérios danos à economia chinesa. E os chineses não podem exatamente retaliar. A globalização não é simétrica. Quando um país como a China tem enorme excedente comercial isso significa que está a conseguir mais da globalização. E se o país que tem o maior mercado, muito aberto, começar a criar barreiras, outros irão perder muito mais do que a América.