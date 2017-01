Pub

Departamento de justiça quer analisar a decisão do diretor do FBI James Comey de reabrir o caso a 11 dias das eleições presidenciais

O departamento de justiça norte-americano vai abrir uma investigação sobre a conduta seguida pelo FBI durante as campanhas presidenciais e principalmente a decisão de James Comey, o diretor do FBI, de reabrir o caso dos emails da candidata Hillary Clinton a 11 dias das eleições.

O inspetor-geral do departamento de justiça, Michael Horowitz, disse esta quinta-feira que iria investigar "certas ações" do FBI, como resposta a reclamações de membros do congresso e do público, segundo o New York Times.

Este órgão vai agora tentar perceber se as ações de Comey foram inapropriadas, um exemplo de falta de bom senso ou se violaram as linhas orientadoras do departamento de justiça.

Várias vozes disseram que as ações do FBI tinham por trás motivos políticos e Hillary Clinton afirmou que esta autoridade foi responsável pela sua derrota nas eleições.

Poucos dias antes das eleições, o FBI ilibou, pela segunda vez, a candidata democrata de qualquer ato criminal no que toca ao uso de um servidor privado para receber e enviar emails enquanto secretária de Estado dos Estados Unidos.

Ainda assim, o estrago estava feito, segundo Clinton. "Os eleitores dos 'swing states' (que tanto votam democrata como republicano) tomaram a sua decisão nos últimos dias e viraram-se contra mim por causa da carta do diretor Comey do FBI", disse a democrata, em dezembro, num jantar para apoiantes em Manhattan.

A carta enviada em outubro por James Comey ao presidente do comité dos republicanos na Câmara dos Representantes que anunciava a decisão do FBI de reabrir a investigação foi partilhada milhares de vezes nas redes sociais.

Além deste documento, Michael Horowitz vai analisar se o vice diretor do FBI, Andrew McCabe, deveria ter recusado estar envolvido com o caso dos emails de Clinton visto que, a sua mulher, Jill McCabe, se candidatou ao senado pelo estado da Virgínia como democrata em 2015, com o apoio do governador Terry McAuliffe, um amigo próximo dos Clinton.

Há ainda a suspeita de que um funcionário de topo do departamento de justiça forneceu informações à campanha de Clinton.