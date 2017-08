Pub

Autoridades norte-americanas cumpriram um mandado de buscas

Agentes do FBI fizeram buscas à casa do ex-diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort. A notícia foi avançada pela agência AP, que cita o porta-voz de Manafort.

Paul Manafort é um dos nomes frequentemente citados nas investigações a um possível conluio entre a campanha de Trump e entidades russas acusadas de tentar manipular as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Manafort foi uma das pessoas que esteve na reunião de Trump Jr. com a advogada russa Natalia Veselnitskaya, que alegadamente teria informações que podiam comprometer a candidata presidencial democrata Hillary Clinton. Manafort foi à reunião com o genro e com o filho de Trump.

Paul Manafort começou a trabalhar para Trump em março do ano passado, enquanto o empresário era ainda um candidato à presidência, e demitiu-se em agosto.

A demissão esteve envolvida em polémica, já que Manafort abandonou a campanha após surgirem relatos de que terá trabalhado secretamente para interesses russos no passado.

