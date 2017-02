Rodrigo Maia, novo presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, com o presidente Michel Temer

Rodrigo Maia já liderava a Câmara desde a destituição de Eduardo Cunha. Eleição à primeira volta representa uma vitória de um Planalto que precisa da colaboração do Parlamento

Rodrigo Maia foi o grande vencedor da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados do Brasil e é desde ontem o novo líder da casa. Na realidade, não é "o novo líder da casa" porque já ocupava o cargo desde há seis meses, quando substituiu o destituído Eduardo Cunha num mandato tampão. E também não é pacífico que seja o "grande vencedor da eleição", uma vez que o resultado foi, acima de tudo, festejado por Michel Temer, presidente da República.

A eleição de Maia (DEM), com 293 dos 499 votos expressos de um universo de 513 parlamentares, demonstra que Temer (PMDB), ao contrário da antecessora Dilma Rousseff (PT), que sofreu oposição feroz de Cunha ao longo do segundo mandato, condição determinante para o seu afastamento da presidência, tem até ver o poder legislativo na mão. Na véspera do sufrágio de ontem, um seu aliado e colega de partido no PMDB, Eunício de Oliveira, fora também eleito presidente do Senado, a câmara alta do Congresso.

Com aliados a gerir a agenda de Câmara dos Deputados e Senado, Temer pode assim garantir - ou quase - a sua agenda: reforma na segurança social, reforma laboral e aprovação do limite de gastos em saúde e educação.

E já instantes depois de eleito, Rodrigo Maia confirmava em entrevista à Globo News que está em sintonia total com o presidente da República. "O Brasil precisa urgente- mente de votar essas reformas, as reformas vêm na frente, e a Câmara precisa de tomar essa dianteira, o estado brasileiro é ineficiente e caro, o que prejudica o trabalhador, queremos a economia crescendo e o desemprego e taxas de juro caindo, por isso, na próxima semana queremos começar já a tratar da reforma da previdência, além das reformas laborais", disse o deputado que faz parte da chamada Velha Oposição, os partidos que eram contrários aos governos liderados pelo PT.

Em segundo lugar na votação ficou Jovair Arantes, do PTB, com 105 votos. Arantes é do chamado Centrão, grupo de forças que trocou o apoio a Dilma pelo apoio a Temer durante o processo de impeachment e que tentará agora negociar votos naquelas reformas caras a Temer por mais cargos no governo. O terceiro classificado foi André Figueiredo, da chamada Nova Oposição, o conjunto de siglas que se manteve até ao fim ao lado de Dilma, com 59 votos. Júlio Delgado (PSB) somou 28 votos, Luiza Erundina (PSOL) 10 e Jair Bolsonaro (PSC), candidato de última hora, 4. Rogério Rosso (PSD) desistiu.

Em dia de escolhas importantes, o juiz Edson Fachin herdou do falecido Teori Zavascki a função de relator do processo da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha ocorreu por sorteio eletrónico entre os cinco magistrados que fazem parte da segunda turma do STF - na corte há 11 juízes, 10 desde a morte de Zavascki, divididos em dois grupos.

"Fachin é um jurista de elevada qualidade que se tem destacado pela sua independência e eficiência", comentou o juiz Sergio Moro, que também se ocupa da Lava-Jato mas em primeira instância.

Mais recente dos 11 juízes no STF - foi nomeado pela então presidente da República Dilma Rousseff em junho de 2015 -, Fachin, de 58 anos, é considerado um magistrado discreto e sereno, à imagem de Zavascki, falecido no dia 19 de janeiro.

Além de Fachin, entraram no sorteio os juízes Ricardo Lewandowski, anterior presidente do STF e frequentemente conotado com o PT, Gilmar Mendes, amigo pessoal há 30 anos de Temer com quem se reúne a um ritmo quase diário e com quem viajou em avião particular para o enterro de Mário Soares em Lisboa, Dias Toffoli, o mais jovem e considerado o menos preparado dos juízes, e Celso de Mello, o decano da corte, nomeado ainda na gestão de José Sarney.

Uma vez escolhido o relator da Lava-Jato, que deverá demorar uns dias a inteirar-se do processo da operação, o presidente Michel Temer vai agora propor o nome do 11.º membro do STF no lugar de Zavascki.

Em São Paulo