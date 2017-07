Pub

A faixa ironiza os comentários que Patricia Monken vai ouvindo dos vizinhos sobre a forma como educa os filhos

A brasileira Patricia Monken estava cansada de ouvir os comentários dos vizinhos relativamente à forma como educa os filhos e arranjou uma solução criativa para lidar com o assunto. A técnica de enfermagem, de 38 anos, resolveu colocar uma faixa de 2,5 metros de comprimento na parede do prédio onde reside, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Em declarações ao jornal Extra da Globo, Patrícia revelou que os problemas com a vizinhança começaram há onze anos, quando a sua filha tinha sete anos, e os vizinhos acionaram o Conselho Tutelar (que sinaliza crianças e jovens em risco) alegando que a criança chorava demais. "Minha casa fica fechada. Quem está do lado de fora não sabe o que acontece aqui dentro. Eu cuido dos meus filhos e as pessoas têm de cuidar da vida delas," disse.

"As pessoas metem-se demais. Cansei-me de dizer que o meu filho tem o cabelo grande porque quem manda na minha casa sou eu. As pessoas dizem que é feio e que tem de cortar. Houve até gente que disse que o meu filho ia ser homossexual por causa disso", contou Patrícia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A técnica de enfermagem explicou que o comprimento do cabelo do filho tem um motivo: vai ser doado para a confeção de perucas para crianças com cancro, no final do ano, quando atingir o tamanho necessário. Patrícia diz ainda que os vizinhos também questionam o porquê de ela ainda amamentar o filho de dois anos e se ele ainda usa fraldas.

A moradora já tinha tentado resolver a situação com os vizinhos de outra forma, recorrendo a cartazes que explicavam a situação mas estes acabavam por ser arrancados. Foi na semana passada que a cidadã brasileira resolveu pendurar a faixa, como forma de protesto, contando com a ajuda dos amigos que gravaram um vídeo do momento. Nas redes sociais o vídeo já é viral, alcançando mais de 17 mil visualizações. "Não imaginava tamanha repercussão, eu fiz para ser irónica mesmo. Desde que coloquei a faixa ninguém mandou tirar e ninguém falou mais nada", afirmou.

Na faixa pode-se ler as seguintes frases: "Às vezes parece que estou a matar o meu filho, quando na verdade só estou a colocar soro no nariz, cortar as unhas ou limpar os ouvidos do meu bebé. É favor não ligar para o Conselho Tutelar." Patrícia faz ainda uma oferta especial aos vizinhos: "A cada cinco pacotes de fraldas 'G' ou 'XG', ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Se o pacote for jumbo, são dois palpites".

"Não tenho tempo de cuidar da vida dos outros e é isso que eu espero: que ninguém cuide da minha", concluiu Patrícia.