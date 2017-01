Pub

Chefe dos serviços secretos explica à CNN que o simples facto de Melania, a primeira-dama, continuar a residir na 5.ª Avenida complica a tarefa dos agentes

O objetivo era impressionar Jodie Foster, por quem tinha ficado obcecado depois de assistir ao filme Taxi Driver. A 30 de março de 1981, John Hinckley decidiu atrair a atenção da jovem atriz tentando matar Ronald Reagan. O presidente dos EUA tinha acabado de sair do Washington Hilton Hotel quando Hinckley abriu fogo. Reagan foi alvejado na axila esquerda. Tim McCarthy, dos serviços secretos, colocou-se entre Reagan e o atacante e foi atingido no abdómen. Ossos do ofício. Todos os agentes estão treinados para, em caso de necessidade, dar o corpo às balas para proteger o presidente.

Apesar de Reagan ter sido o último presidente dos EUA a ser alvejado, o risco continua a existir. E no caso de Donald Trump talvez seja ainda maior, tendo em conta a campanha provocatória e polémica que o levou à Casa Branca. São muitos os ódios que Trump é capaz de gerar. Além da polarização que a personalidade do presidente eleito provoca, para os serviços secretos há ainda uma outra dificuldade adicional com a qual terão que lidar. "Tem uma família numerosa, com cinco filhos, netos... Isso irá implicar o destacamento de mais meios e de mais pessoal", explica em entrevista exclusiva à CNN Joseph Clancy, diretor dos serviços secretos norte--americanos.

Na conversa com a estação televisiva, Clancy deu uma ideia dos desafios que os agentes têm pela frente quando a missão é garantir a segurança do presidente. O simples facto de a futura primeira-dama não querer, para já, mudar-se para a Casa Branca ajuda a tornar mais complexa a tarefa dos serviços secretos.

Melania deverá, pelo menos durante os próximos meses, continuar a residir na Trump Tower com o filho do casal, Barron, que completará 11 anos a 20 de março. Clancy explica que é fundamental garantir uma segurança robusta da residência e, ao mesmo tempo, não interferir com as empresas, cidadãos e residentes que utilizam diariamente o prédio situado na movimentada 5.ª Avenida. Seria mais simples se o presidente e a primeira-dama não estivessem em locais diferentes, mas não passa pela cabeça de Clancy fazer essa sugestão, nem sequer por motivos securitários. "Já há demasiadas inconveniências com que lidar quando se abraça o cargo de presidente e de primeira-dama. Não queremos arranjar ainda mais", disse à CNN.

Quase nada é convencional na forma de atuar de Donald Trump. E na questão da segurança, o presidente eleito também parece disposto a desafiar tudo aquilo que manda a tradição e as regras. O magnata nova-iorquino não parece disposto a abdicar da segurança privada, dos homens que há longos anos lhe vigiam as costas. Escreve o Politico que nos tempos modernos todos os presidentes confiaram a segurança exclusivamente aos serviços secretos e às forças policiais locais, no caso de eventos específicos. "Está a brincar com o fogo. Ter uma equipa de segurança privada a trabalhar juntamente com os serviços secretos aumenta o risco e gera maior confusão", garante Jonathan Wackrow, ex-agente dos serviços secretos que trabalhou na proteção a Barack Obama durante a campanha para a reeleição em 2012.

Na entrevista à CNN, Joseph Clancy fez questão de afastar a especulação que existe sobre eventuais conflitos entre os serviços secretos e a equipa privada de segurança. "Não há qualquer tipo de fricção", garantiu, explicando que só os serviços secretos são responsáveis pela proteção de Trump. "Eles não estão presentes nas nossas reuniões, não andam armados e não interagem connosco. No fundo, desempenham apenas uma função de staff e não de segurança", explica o chefe dos serviços secretos.

Ainda assim, os especialistas ouvidos pelo Politico ressalvam que se trata de uma situação completamente excecional. Segundo o site de informação, todos os candidatos presidenciais abdicam completamente da segurança privada a partir do momento que ficam sob a alçada dos serviços secretos.

Com Donald Trump aconteceu o contrário. Os gastos em segurança aumentaram a partir de novembro de 2015, data em que os serviços secretos entraram em ação. Segundo os dados oficiais, a campanha do magnata gastou mais de um milhão de dólares em segurança, o que compara com os 360 mil do lado da candidata democrata Hillary Clinton.

Em toda esta questão há um nome incontornável: Keith Schiller, veterano da marinha e ex-polícia de Nova Iorque, que começou a trabalhar para Trump como guarda-costas em 1999 e que, desde 2004, é o seu chefe de segurança. Escreve o Politico que Schiller é muito mais do que alguém apenas responsável pela proteção de Trump. O presidente eleito procura os seus conselhos em muitas matérias e é ele quem decide quais as chamadas telefónicas que são ou não passadas. Uma fonte que trabalhou na campanha eleitoral define Schiller como "o homem mais importante do qual nunca ninguém ouviu falar". Trump gosta de o ver pelas costas. Os serviços secretos nem por isso.