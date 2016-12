Pub

Bebia e não rezava. Por isso, os irmão de Anis Amri, o homem indicado como principal suspeito do ataque no mercado de Berlim, não acreditam que este esteja ligado a atos terroristas

A família do tunisino procurado pelas autoridades alemãs como principal suspeito do atentado ao mercado de Natal em Berlim, na segunda-feira à noite, não acredita que este tenha estado envolvido mas admite que, depois de ter saído do país e de ter estado detido, Anis Amri se tornou um homem diferente.

"Quando saiu da Tunísia era uma pessoa normal. Bebia álcool e nem sequer rezava", afirmou o irmão Walid à televisão Sky News Arabia. "Não tinha crenças religiosas. O meu pai, o meu irmão e eu costumávamos rezar e ele não", continuou.

Tanto Walid como Abdelkader, o outro irmão, acreditam que Anis Amri se transformou após ter passado quase quatro anos atrás das grades. Foi depois de ter atravessado o Mediterrâneo, no início de 2011. De acordo com a Reuters, o agora suspeito chegou a Lampedusa, Itália, provavelmente depois de ter sido resgatado no mar, em fevereiro desse ano. Terá dito às autoridades que era menor e sido encaminhado para a cidade de Catânia, na Sicília, onde frequentou a escola. Mas em outubro desse ano foi detido após tentar pegar fogo a um edifício e, mais tarde, por vandalismo, ameaças e roubo. Acabou por servir pena até maio de 2015, quando foi transferido para um centro de detenção enquanto aguardava deportação.

Os irmãos, a viver na cidade rural de Oueslatia, no interior da Tunísia, acreditam que este período tornou Anis Amri um homem diferente. "Ele não representa a nossa família", disse Abdelkader. "Ele foi para a prisão com uma mentalidade e quando saiu tinha uma mentalidade completamente diferente", defendeu.

Apesar disso, e de o ministro do Interior alemão ter dito que existe "uma grande probabilidade" de este ter sido o condutor do camião que matou 12 pessoas no mercado, Abdelkader não acredita que o irmão seja culpado.

"Se ele fez isto é uma desonra para nós. Mas tenho a certeza que ele não fez isto. Ele foi para a Europa por razões sociais, para trabalhar e para ajudar a nossa família", defendeu.

A família mantinha contacto com Anis Amri através do Facebook e do telefone. "Ele não tem ligação ao terrorismo", garantiu Walid.