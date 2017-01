Pub

O incêndio está a ser investigado pelos bombeiros e pela polícia local

Um português, a mulher e o filho morreram num incêndio no Surrey, a sul de Londres, no Reino Unido. Os corpos foram descobertos na manhã de terça-feira, depois de o fogo ter consumido a casa onde a família vivia durante a noite.

As vítimas adultas foram identificadas como Tiago e Adriana Nunes, os dois com cerca de 30 anos. O filho do casal chamava-se também Tiago, de sete anos, segundo o jornal local Daily Mirror.

A família vivia numa casa numa quinta onde o pai era jardineiro e a mãe, de origem chilena, trabalhava como empregada doméstica numa localidade próxima. A criança frequentava a escola local. Foram encontrados depois de Tiago Nunes não ter aparecido no trabalho, já que não há outras habitações perto da casa onde viviam e ninguém deu pelo fogo, nem houve qualquer alerta.

O incêndio está a ser investigado pelos bombeiros e pela polícia local, que já informou a família das vítimas.

