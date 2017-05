Pub

Brian Schear não quer dinheiro de volta, apenas um pedido de desculpas da Delta Airlines

Uma família foi expulsa de um voo da Delta Airlines e ameaçada com prisão, depois de se recusar a ceder o lugar de um dos seus filhos bebés.

O casal, Brian e Brittany Schear, ia para Los Angeles num voo que partia de Maui, até que lhes foi dito que tinham de ceder um dos lugares que tinham comprado ou poderiam ir para a prisão.

O lugar em questão era de um dos filhos do casal, um adolescente, que afinal apanhou um voo mais cedo para que o casal pudesse sentar um dos seus filhos bebés. Inicialmente, estes eram para viajar ao colo dos pais.

O caso aconteceu a 23 de abril mas só agora ganhou dimensão depois de um vídeo da situação ser divulgado. Brian diz que a Delta Airlines fez overbooking, ou seja, vendeu mais bilhetes do que o número de lugares que o avião tinha.

A família pretendia então sentar um dos filhos bebés no lugar deixado vago pelo filho adolescente, sentado numa cadeira idêntica às que se usam nos automóveis.

O plano era esta até uma agente da autoridade aparecer e dizer ao casal que tinha de sair do voo ou arriscaria a ser preso, juntamente com os filhos, como adianta o Washington Post.

"Eu comprei o lugar", afirma Brian.

"Então será uma ofensa federal e irão para a prisão", diz a agente.

Brian afirma que quando a família saiu do voo, visto ter acabado por ter sido expulsa do mesmo, viu passageiros com bilhetes mas sem lugares.

"Eles venderam bilhetes a mais e ocuparam os nossos lugares com outras pessoas", diz Brian Schear.

O casal, que não quer nenhum reembolso, apenas um pedido de desculpas, viu-se obrigado a permanecer num hotel e a comprar novos bilhetes no dia seguinte.