Três estarão em estado grave

Uma explosão numa feira provocou, este sábado, pelo menos 20 feridos, sendo que três estarão em estado grave, numa feira perto de Paris, em Villepinte.

Era suposto que uma instalação fosse queimada, mas algo correu mal e esta acabou por explodir, de forma acidental, causando feridos, entre eles crianças.

Um homem disse ao Le Parisien que houve muito pânico e que viu "um homem com um braço partido, uma criança com sangue na cara e várias pessoas à procura dos filhos". Cerca de mil crianças estariam no local.

"Para começar, toda a gente pensou que a explosão era planeada, mas depois percebemos que algo estava terrivelmente mal. Bocados começaram a voar em todas as direções, como lanças, e estavam a arder", acrescentou outra testemunha.

De acordo com os meios de comunicação, a explosão foi acidental, numa festa em que todas as pessoas foram vestidas de amarelo, para celebrar o Sol e a boa disposição, diz o Mirror.