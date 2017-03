Pub

População de Balakleya, na Ucrânia, está a ser evacuada para outras cidades. Depósito tem 138 mil toneladas de explosivos e arsenal ocupa uma área de 368 hectares

Milhares de pessoas estão a ser retiradas de Balakleya, em Kharkov, na Ucrânia depois de um incêndio ter atingido o maior depósito de armas do país. Há ainda relatos de explosões e casas com vidros partidos. Face ao perigo, as autoridades de Balakleya obrigaram a evacuação da cidade.

De acordo com informações disponíveis, foi criada uma zona de segurança de 7 quilómetros à volta do local da explosão e organizou dois pontos para onde os moradores se refugiaram. Segundo as autoridades ucranianas,espera-se saída de aproximadamente 15 mil da região.

Nos depósitos existem 138 mil toneladas de explosivos e que o arsenal ocupa uma área de 368 hectares.

A explosão, que foi seguida de um incêndio que até o momento não foi controlado, ocorreu durante a madrugada, provocando a detonação de vários depósitos com munições de artilharia.