Não há, para já, registo de vítimas

Um bombista suicida fez-se explodir hoje de manhã em frente da embaixada do Iraque em Cabul, no Afeganistão, e dois outros assaltantes tentaram entrar no edifício, revelaram fontes da segurança à agência France Presse (AFP).

"Os residentes civis estão a ser retirados", acrescentou o responsável, depois de diversas explosões se ouvirem na capital, seguidas de tiros e detonações de granadas.

Fonte da polícia afegã citada pela Associated Press (AP) disse ter-se tratado de uma explosão de um carro que embateu no edifício, acrescentando que o ataque ainda estava em curso.

Até ao momento não há relatos de vítimas.

Dois elementos da polícia afirmaram que o carro explodiu no exterior da embaixada e depois seguiu-se uma tentativa de entrada no edifício por parte de homens armados.

O ataque não foi ainda reivindicado.