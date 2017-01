Atentado na Somália

Pub

Pelo menos três pessoas morreram no ataque

De acordo com as agências internacionais, testemunhas relatam explosão e tiroteio junto ao aeroporto internacional de Mogadíscio, a capital da Somália.

Um carro bomba explodiu junto a um checkpoint policial, no exterior das instalações da Missão da União Africana na Somália.

Pelo menos três pessoas morreram. A autoria do ataque ainda não foi reclamada, mas as autoridades acreditam que a os combatentes islamitas da milícia Al-Shabaab serão os responsáveis pelo atentado. Essa tese foi partilhada com a Reuters por Mohamed Ahmed, um agente da polícia presente no local.

O mesmo responsável disse que o número de vítimas deverá aumentar, uma vez que a explosão foi bastante violenta.

(Notícia em atualização)