Jovens que entraram ilegalmente nos EUA em criança provaram ser muito úteis para o exército norte-americano, que recruta aqueles que têm competências úteis

A decisão da administração Trump de acabar com o programa que protegia os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças de serem deportados poderá prejudicar fortemente as forças armadas norte-americanas, segundo o jornal Washington Post. Isto porque alguns destes 800 mil jovens que poderão ser obrigados a sair do país, também conhecidos como dreamers (sonhadores, em português), foram recrutados pelo exército por terem habilidades úteis para a defesa do país - cerca de 10 mil.

Com o DACA, o programa criado em 2012 por Barack Obama para proteger estes jovens, vários deles entraram no exército dos Estados Unidos, ao abrigo do programa Military Accessions Vital to the National Interest (MAVNI, sigla em inglês), que permite que dreamers com habilidades úteis possam fazer parte das forças armadas e obter a cidadania norte-americana mais rapidamente.

Neste caso, ter competências úteis pode querer dizer falar línguas importantes - como russo, mandarim, ou pastune, língua falada em algumas zona do Afeganistão -, ou ser especialista em alguma área da medicina ou da ciência.

Com a abolição do DACA, estes dreamers ficam em terreno incerto. Além disso, o governo norte-americano está a colocar a hipótese de acabar também com o MAVNI, segundo um comunicado do Secretário da Defesa, Jim Mattis, a que o Washington Post teve acesso.

Estima-se que desde que o programa MAVNI foi criado, em 2009, tenham sido recrutados para o exército norte-americano cerca de 10 400 dreamers. Representam uma pequena parte do total de recrutas, mas têm competências que os tornam indispensáveis, segundo especialistas citados pelo Washington Post. Além disso, o exército norte-americano precisa de mais pessoal.

Esta decisão deixa cerca de mil recrutas, alistados ao abrigo do MAVNI, mas que ainda não têm a cidadania, em risco de serem deportados, diz o jornal. Segundo o porta-voz do Pentágono, há menos de 900 dreamers atualmente no exército ao abrigo do programa MAVNI.

Os militares alistados através deste projeto contribuem para operações em várias partes do mundo, por falarem fluentemente mais do que uma língua, e serviram, por exemplo, em missões importantes no Iraque, no Afeganistão e na Ásia.

É o caso de Zion Dirgantara, um indonésio de 28 anos que vive nos Estados Unidos desde os 11 anos. O jovem alistou-se no exército em março de 2016 e é agora um especialista na reserva. "A Indonésia para mim é um país estrangeiro", disse Dirgantara, acrescentando que entrou no exército "para lutar pelo que é certo".

"Por definição, os recetores dos DACA são um grupo de pessoas pré selecionadas com maior qualidade do que a média dos recrutas", disse a advogada e militar Margaret Stock, que ajudou a criar o MAVNI, ao Washington Post. "Não têm antecedentes criminais, terminaram o ensino secundário, e estão altamente motivados para entrar no exército porque é a sua melhor opção para ficarem no país".

Segundo a CNN, entre os recrutas dos MAVNI estão um medalhista olímpico, um agente dos serviços secretos, um especialista em energia nuclear e o homem que foi eleito Soldado do Ano em 2012. Há ainda vários médicos especialistas, como cirurgiões torácicos e ortopédicos.

Outra problema que se põe, é que estes dreamers que se alistaram no exército poderão sofrer represálias nos países de origem quando forem deportados. Os mais vulneráveis a isto poderão ser os jovens deportados para a China, Rússia e algumas nações do Médio Oriente.

Donald Trump garantiu que planeia "rever" a sua decisão, anunciada na terça-feira, em terminar de forma gradual com a DACA, caso o congresso não consiga encontrar uma solução legal. "O Congresso tem agora seis meses para legalizar a DACA (algo que a administração Obama foi incapaz de fazer). Se não conseguirem, irei rever este assunto", tweetou o presidente dos Estados Unidos.