Pub

O general Fan Changlong, o "número dois" da hierarquia militar chinesa, apelou hoje, em Pequim, num encontro com o chefe de Estado Maior norte-americano, Joseph Dunford, para que Washington descarte uma intervenção militar na Coreia do Norte.

"O diálogo é a única solução para a crise nuclear na península da Coreia e uma ação militar não deve ser considerada opção", afirmou Fan, vice-presidente da Comissão Militar Central, segundo um comunicado do ministério chinês da Defesa.

"Desejamos que a China e os EUA colaborem para promover a resolução desta crise e a paz e estabilidade na península", disse Fan a Dunford, o mais alto quadro do exército norte-americano a visitar a China desde que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ascendeu ao poder.

O general chinês disse ainda que alguns "erros dos EUA", como o apoio militar a Taiwan ou a instalação do escudo antimísseis THAAD, na Coreia do Sul, "têm um impacto negativo nas relações", entre as forças armadas chinesas e norte-americanas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A visita de Dunford ocorre uma semana depois de a troca de ameaças entre Washington e Pyongyang ter elevado as tensões na região.

Nos últimos dias, a situação terá estabilizado, com ambos os lados a afastarem a hipótese de uma intervenção militar.

A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, disse hoje que a "situação começa a mostrar sinais de desanuviamento, apesar de continuar a ser complexa e sensível, pelo que os EUA e a Coreia do Norte têm que se esforçar".

"A prioridade é travar o programa nuclear da Coreia do Norte e deter o círculo vicioso de escalada de tensões", afirmou Hua, que defendeu a proposta chinesa de oferecer a Pyongyang o fim das manobras militares conjuntas entre Coreia do Sul e EUA, em troca do fim dos testes nucleares e com mísseis balísticos, realizados pelo regime de Kim Jong-un